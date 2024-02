Castiglione della Pescaia | al via le celebrazioni del cinquantenario dell’impresa di Fogar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Grosseto), 28 febbraio 2024 - Nelcircumnavigazione in solitaria del globo partita, proprio dal porto maremmano dove si concluse,si appresta a celebrare Ambrogio, il navigatore, esploratore e scrittore scomparso nel 2005. Era il 1 novembre del 1973 quandopartì con la sua barca a vela Surprise tornando poi ail 7 dicembre 1974, dopo 402 giorni di viaggio. Per ricordare la sua sfida , il Comune diha promosso una serie di iniziative, tra cui il concorso per le scuole alla mostra 'Il mio', che raccoglierà i ricordi deisi: foto, ...