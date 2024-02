Castellammare di Stabia | carabinieri scovano arsenale da guerra sui tetti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoArmi dasulla tettoia di un box, in un borsone sportivo. In provincia di Napoli, attorno i palazzi del rione Moscarella didi, quelli popolari del lotto 4, al centro di un triangolo ai cui lati corrono due strade statali e viale della Repubblica. La scoperta è deidella sezione operativa stabiese. Coperto da erbacce, edera e da rami secchi, un borsone di tela blu poggiava sulla lamiera barcollante di un piccolo box abusivo. All’interno, erose dalle intemperie e dalle piogge ma perfettamente funzionanti, 8 armi da fuoco pesanti. Un fucile d’assalto Ak47 (Kalashnikov), un fucile a pompa SPAS cal 12, di quelli capaci di sfondare una porta. E poi due fucili d’assalto Steyr AUG di produzione austriaca, con una cadenza di tiro pari a 650 colpi al minuto, ...

Estorsioni e racket, si è costituito un altro latitante del nuovo clan di Scafati: Si è costituito un altro latitante, colpito da mandato di arresto nell'inchiesta di estorsioni e racket del nuovo clan di Scafati: ...salerno.occhionotizie

Stroke unit, dopo Nola chiude Castellammare per l'ictus corsa a Napoli: Manca il personale: centri Stroke per la cura dell'Ictus in emergenza e urgenza fermo a Nola e sospeso anche a Castellammare. Qui due specialisti in Neurologia, arruolati con l'ultimo concorso, dopo ...ilmattino

Carabinieri scovano arsenale da guerra sui tetti nel Napoletano: Armi da guerra sulla tettoia di un box, in un borsone sportivo. In provincia di Napoli, attorno i palazzi del rione Moscarella di Castellammare di Stabia, quelli popolari del lotto 4, al centro di un ...ansa