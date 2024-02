Caso Vannacci | Zan Pd | ‘Salvini in cortocircuito | chiami Crosetto o ha perso il numero?’

10.45 Undici mesi di sospensione al generale Vannacci per "carenza di senso di responsabilità" legata alla vicenda che lo vede indagato per peculato e truffa ... (televideo.rai)

Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi dopo il libro. 'Io vado avanti': Ma al momento non sciolgo la riserva". Così il generale Roberto Vannacci all'ANSA, rispondendo alla domanda su una sua possibile discesa in politica con la Lega, dopo la sospensione dall'impiego per ...ansa

Generale Vannacci sospeso dall’incarico per 11 mesi. Salvini “Siamo al ridicolo”: ROMA – Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi. Lo ha reso noto l’avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci, in riferimento al procedimento ...firenzepost

Alessandro Sallusti a La Confessione (Rai3) di Gomez: “Mandai l’allora premier Renzi a fan…o al telefono dopo che mi fece una sfuriata””: “Il giornalista deve essere il cane da guardia del potere, ma può davvero essere tale se è vicino al potere stesso”. Esordisce così Peter Gomez alla terza puntata de La Confessione che vede come ospi ...ilfattoquotidiano