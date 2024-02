Caso Vannacci | sospensione disciplinare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 10.45 Undici mesi dial generaleper "carenza di senso di responsabilità" legata alla vicenda che lo vede indagato per peculato e truffa ai danni dello Stato,e per l'inchiesta legata al suo libro "Il mondo al contrario",per istigazione all'odio razziale con "possibili effetti emulativi" Per l'Ufficio Disciplina dello Stato Maggiore avrebbe "leso" il principio di neutralità-terzietà della forza armata, compromettendo il prestigio dell'Amministrazione. Il legale diha annunciato immediato ricorso al Tar.