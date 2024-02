Caso Vannacci | Faraone | ‘Meloni e Salvini si rimettono guantoni | sanno solo litigare’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La saga dei Melonez non si ferma mai. Dopo il fatale risultato sardo, i ministri di Fdi e Lega si, questa volta sul, il generale sospeso da Crosetto, ed eletto a modello da. Siamo facili profeti nel presupporre che gli scontri andranno avanti fino alle elezioni europee. Un dubbio finale: ma oltre a litigare, la maggioranza è in grado di fare altro? A noi pare di no”. Così Davide, capogruppo Iv alla Camera, sui social. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Sulla sospensione del generale Roberto Vannacci per 11 mesi con stipendio dimezzato "non c'è nulla 'a orologeria' . E' un'inchiesta ... (liberoquotidiano)

Sul Caso Vannacci , sospeso per 11 mesi con stipendio dimezzato, "uscirà una nota della Difesa che spiega ai non pratici in materia che parliamo di ... (today)

Crosetto sospende il generale Vannacci: “Carenza di senso di responsabilità”: In ogni Caso il provvedimento disciplinare del ministero verrà acquisito dalla Procura di Roma. Vannacci, sempre più in predicato di correre per la Lega all’Europarlamento, è attualmente coinvolto in ...firenzetoday

Cos’ha detto Roberto Vannacci: la pallavolista Paola Egonu querela il generale per diffamazione a causa della frase sui suoi tratti somatici: “Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”, queste le parole del militare.alfemminile