Caso Iuventa | la procura di Trapani cambia idea e chiede il non luogo a procedere per gli imputati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Dopo 7 anni dall'inizio del procedimento, ladi"il non" per i quattro membri dell'equipaggio di, la nave dell'ong tedesca Jugend Rettet, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e il dissequestro della nave. A sua volta il governo italiano, che si era costituito parte civile e aveva chiesto un risarcimento, a sua volta, si è rimesso alla decisione del gup del tribunale e ha abbandonato l'udienza di oggi 28 febbraio, proseguita con la presentazione delle memorie finali della difesa. Nel processo definito il "più imponente e costoso" contro il soccorso in mare operato dalle ong, l'accusa, spiegano i legali della difesa, ha "ammesso la mancanza di credibilità dei ...

Caso nave Iuventa, chiesto il non luogo a procedere: TRAPANI - Chiesto il non luogo a procedere dalla Procura di Trapani, perché il fatto non costituisce reato, per l'equipaggio della nave Iuventa. Le [...] ...newsicilia

Migranti, Caso Iuventa: dopo 7 anni la Procura di Trapani ha chiesto il non luogo a procedere per l’equipaggio: Dopo sette anni dall’inizio della vicenda giudiziaria, altrettanti di sequestro dell’imbarcazione e quasi due udienza preliminare, la Procura di Trapani ha chiesto al Gup il non luogo a procedere per ...ilfattoquotidiano

