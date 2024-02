Case di riposo sovraffollate e prive di requisiti | dai controlli Nas una su tre è risultata irregolare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Risultati poco confortanti arrivano dai due mesi dieffettuati dai Nas dei carabinieri presso strutture sanitarie di riabilitazione e socio assistenziali, in tutta Italia. Irregolarità più o meno gravi infatti sono state riscontrate in ben 191 strutture per anziani su 600 ispezionate in tutta Italia, vale a dire una su tre.