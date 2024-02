Casapulla | ok bilancio previsione e distretto del commercio “Appia Felix”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 28 febbraio 2024). Durante la seduta di consiglio comunale di ieri sera nella sala ‘Vescovo Michele Natale’ di, è stato approvato ildifinanziario 2024-2026 della maggioranza diretta dal sindaco Renzo Lillo. Così come sottolineato dall’assessore al ramo Paolo Esposito, il documento contabile è stato presentato in tempi record rispetto al passato, grazie soprattutto al grande lavoro svolto dai responsabili degli uffici municipali. «La nostra proposta di– ha continuato Esposito – riesce a garantire i servizi essenziali ai cittadini, nonostante le difficoltà finanziarie dell’Ente. Il documento diriflette la nostra volontà di amministrare in maniera responsabile, stando sempre attenti a quelli che sono i bisogni della popolazione». Il consiglio ...