“Cartello“ sulla benzina Tar | stop alle multe Agcm

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In attesa della decisione della Corte di Giustizia sui tempi dei procedimenti ancora nessun esborso da parte degli imprenditori di Livigno che erano stati pesantemente sanzionati per il presunto ““ in termini di prezzi dei carburanti. Altri quattro giudizi sono stati, infatti, sospesi in attesa dei chiarimenti richiesti alla Corte di Giustizia europea riguardo alla compatibilità del termine applicabile per l’avvio della fase istruttoria ai procedimenti di competenza dell’Antitrust. Così il Tar del Lazio con identiche ordinanze pubblicate nell’ambito di una serie di ricorsi proposti dsocietà della località dell’Alta Valtellina Cus.Car, Fibo, Ges.Car, Tre.Car. Cu.Ba., Global Service, Silroc e Bondi Carburanti di Bormolini Luigi, sanzionate con complessivi oltre 4 milioni di euro dall’Antitrust a metà dello scorso anno, dopo essere state ...

