Carmela Fabozzi uccisa in casa per una rapina | Sergio Domenichini condannato all’ergastolo

Uccise Carmela Fabozzi a Melnate, nel Varesotto: Sergio Domenichini condannato all’ergastolo: La Corte d’Assise del tribunale di Varese ha condannato all’ergastolo e a nove mesi di isolamento diurno il 67enne Sergio Domenichini, finito a processo con l’accusa di aver ucciso a scopo di rapina ...tag24

Omicidio di Malnate, Sergio Domenichini condannato all'ergastolo: Un omicidio commesso a scopo di rapina e per motivi futili. Al 67enne, in carcere dall’estate di due anni fa, servivano i soldi per partire per le vacanze al mare. Per questo – è la tesi accusatoria – ...varesenoi