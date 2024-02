Carmela Fabozzi uccisa a Malnate per rapina | Sergio Domenichini condannato all’ergastolo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Varese – La Corte d'Assise del Tribunale di Varese haall'ergastolo, 67 anni, accusato di aver ucciso nel luglio 2022, pensionata di 73 anni. Il primo a trovare la madre fu il figlio della donna: "Ho aperto la porta salutandola come sempre, poi l’ho vista in una pozza di sangue”, aveva raccontato. Costa. OMICIDIO DI. DONNA ANZIANA TROVATA MORTA IN CASA DAL FIGLIO AL SUO RIENTRO DAL LAVORO. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’anziana fua scopo dinella mattinata del 22 luglio 2022 tra le 9 e le 10,era stato visto da alcuni residenti nella ...

