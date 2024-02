Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | fugge a Londra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)non partecipa alla funzione commemorativa per suo cugino, Costantino di Grecia, morto a gennaio 2023, e. Ma non si dimentica di fare una fugace apparizione per rassicurare i suoi sudditi. Mentre Camilla prende in mano la situazione ed è lei a guidare la Famiglia Reale.ha il, il lungo calvarioprosegue le cure contro il. La malattia è stata ufficializzata all’inizio di febbraio, dopo un intervento alla prostata che però non ha alcun legame con il tumore. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario per il Re. La malattia è trattabile, ha fatto sapere Buckingham Palace, esi è sottoposto immediatamente alle cure che dicono siano sperimentali.è forte e positivo, almeno ...