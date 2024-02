Carlito | “I promo prima del mio debutto erano ispirati a Razor Ramon”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è uno dei wrestler più amati dai fan che hanno iniziato a seguire la WWE durante la Ruthless Aggression era. Il wrestler portoricano ha debuttato in maniera epica, sconfiggendo John Cena nel corso del suo primo match nella compagnia e conquistando lo United States Championship proprio ai danni della futura leggenda. Una volta passato a RAW, nel suo match dicon lo show rosso,ha poi vinto l‘Intercontinental Championship contro Shelton Benjamin. Una carriera di tutto rispetto, dunque, per il Caribbean Cool tornato in WWE solo lo scorso anno dopo diversi anni di assenza. Nel corso di un’apparizione durante lo show Stories With Brisco & Bradshaw,ha parlato del suoin WWE e ha dichiarato di aver attinto ampiamente al repertorio di un altro bad guy, il ...