Cariche contro studenti a Pisa e Firenze | trasferita dirigente del Reparto Mobile

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 –ladeldiSilvia Conti. Secondo quanto si apprende l'avvicendamento al vertice delavverrà a partire da domani. Il trasferimento avviene a meno di una settimana delleagli. Conti, che era aldal 2021, non ha avuto responsabilità dirette nei momenti dellema aveva disposto l’invio degli agenti alle due manifestazioni. Ilfiorentino infatti fornisce agenti anche ain caso di eventi come quello durante il quale poi ci ...

Manganellate agli studenti, gli ex sindaci di Pisa: "Violenza ingiustificabile": Gli ex sindaci di Pisa Marco Filippeschi, Paolo Fontanelli e Sergio Cortopassi si schierano contro la maggioranza del governo di Pisa, rea di non aver dimostrato in Consiglio comunale un'appropriata ...pisatoday

Vedova Navalny ad Europarlamento: Putin mostro, Aleksey lo sapeva: Strasburgo, 28 feb. (askanews) - La vedova di Aleksey Navalny, Yulia Borisovna Naval'naja, è stata accolta a Strasburgo dalle più alte Cariche dell'Unione europea ... "Non riuscirete a vincere contro ...notizie.tiscali

La Toscana condanna le violenze contro gli studenti, approvata mozione PD, IV e M5S: “Ringrazio i colleghi del Consiglio regionale per aver condiviso la richiesta di fare quanto prima chiarezza e di accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto a Pisa nei confronti delle ...gonews