Carenza di senso di responsabilità La Difesa sospende Vannacci | stangata anche sullo stipendio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuova svolta sul caso. Dopo essere finito sotto inchiesta per i rimborsi durante il periodo in missione in Russia e per istigazione all'odio razziale, per il generale arriva una sanzione dal ministero dellainfatti è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello". È questa dunque la sanzione applicata dal Ministro dellaGuido Crosetto al generale Roberto, in esito al procedimento disciplinare di stato avviato lo scorso 30 ottobre. Lo rende noto all'Adnkronos l'avvocato dell'ufficiale, Giorgio Carta, che spiega: "La sanzione stigmatizza le circostanze della pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario' che avrebbe asseritamente denotato 'del ...