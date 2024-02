Carabinieri intensificano i controlli. Tre arresti e 150 auto fermate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Idel Comado Provinciale di Bologna, nel week end hanno intensificato il controllo del territorio, identificando circa 300 persone, 150 veicoli controllati, deferito in stato di libertà 3 persone e arrestato altrettante. Nella fattispecie idel Nucleo Radiomobile di Bologna, hanno arrestato un 34enne italiano, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al momento del controllo il conducente del veicolo, ovvero il 34enne, sin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso tale da far insospettire i militari operanti. Pertanto, in considerazione dello stato di agitazione mostrato dall’uomo, ihanno deciso di eseguire una perquisizione sia del veicolo che degli stessi occupanti. Nella circostanza, i militari hanno rinvenuto gr. 5,67 di cocaina solo negli ...