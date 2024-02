Capanni balneari a rischio Il Comune | via quelli irregolari Braccio di ferro coi proprietari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) di Annamaria Corrado RAVENNA Se la frequentazione delle spiagge ravennati, e più in generale romagnole, risale ai primi decenni del Novecento, idi legno sulla spiaggia sono di poco successivi. Una consuetudine che si diffuse velocemente e in maniera spontanea: questi casotti venivano utilizzati come cabine, erano un punto d’appoggio per le famiglie, per mangiare o per una pennichella nelle ore più calde. Ce n’erano un po’ ovunque, a ridosso della pineta e delle dune, vicino agli stabilimentiche, all’inizio, erano davvero pochi. Ma oggi quella testimonianza del turismo balneare che fu rischia di essere spazzata: traè in atto undiper salvare lo status quo. Negli anni Cinquanta e Sessanta, con il boom di queste piccole e ...