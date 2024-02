Canzoniere scritto solo per amore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questo nuovo di Daniele Piccini è una pregevole ristampa del libro omonimo uscito nel 2005 per Jaca Book, con l’aggiunta di alcune poesie inedite e di due scritti composti da una autorevole voce alla quale ne succede un’altra che si sta affacciando nel panorama della critica letteraria italiana: Giancarlo Pontiggia e Niccolò Brunelli. Come nelle altre raccolte, anche in questa riecheggiano motivi e un linguaggio che molto si apparenta a quello della poesia volgare, ravvisabile nelle scelte metriche e dall’esergo posto in apertura al libro, i cui due versi sono direttamente espunti dalla Commedia dantesca: “Non so, rispuos’io lui, quant’io mi viva; ma già non fia il tornar mio tantosto, ch’io non sia col voler prima a la riva”. Non è indirizzandosi alla donna amata (come è la volta delpiù famoso, quello petrarchesco), bensì ad un “tu” spesso indefinito ...