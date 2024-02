Canestro folle di Strus | i Cavaliers vincono alla sirena un match spettacolare contro Mavericks di Doncic

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Finale incredibile nella partita che si è disputata nella notte tra Clevelande D. A pochi secondi dfine, Ds trova il vantaggio con ildi PJ Washington, che sembra aver chiuso i giochi, sulla rimessa successiva, dopo uno scambio rapido con Evan Mobley, Maxfa partire un tiro pazzesco dsua metacampo che si insaccae regala la vittoria ai Cavs. La partita si conclude con il risultato d 121-119 per la franchigia dell’Ohio, con il pubblico di casa in delirio dopo il finale incredibile., oltre che segnare il game-winner, realizza ben 21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. La guardia tiratrice dei Cavs ha disputato un ultimo quarto ...

