Cane si avvicina alla figlia. Ucciso a colpi di badile

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Cani che aggrediscono le persone, che le spaventano, come il recente caso dei due runner aggrediti sulla ciclabile lungo il lago di Varese, il 31 gennaio, rimasti entrambi feriti dai morsi dei due pastori usciti da un campo dove albergava un gregge di pecore. Cani che, per la loro mole, quando sono liberi mettono in ansia chiunque, come nel caso delpastore ammazzato a badilate da un padre che intendeva salvaguardare la sua bambina. È successo a Soresina, nel Cremonese. Lui ha visto ilrsisua piccola, ha preso une gli spaccato la testa. Inutili i tentativi di soccorso portati all’animale dveterinaria Federica Mainardi, che questo pastore tedesco lo conosceva bene: ilè morto durante la notte. "Jack non ha mai fatto male a ...