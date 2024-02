Campionati Italiani di Karate | a Ostia i Cadetti si sfidano per la medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)– Tornano idial PalaPellicone diLido. Questa volta saranno i giovania sfidarsi sui tatami lidensi. La competizione si svolgerà dal 1 al 3 marzo. Le gare possono essere seguite in Livestream del sito federale Fijlkam. I sorteggi e i risultati, clicca qui. Come riporta fijlkam.it ‘Una tre giorni diper determinare i nuovi piccoli campioni, alla quale parteciperanno oltre 800 atleti provenienti da 338 squadre del territorio italiano. Le gare avranno inizio venerdì a partire dalle 14:00, in una prima giornata dedicata al kata individuale maschile e femminile. Sabato e domenica, invece, a partire dalle 9:00, spazio agli atleti e alle atlete del kumite individuale, suddivisi in 13 categorie ...