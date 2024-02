Campari da record | 3 miliardi di ricavi nel 2023 Tutto merito dello Spritz

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Inossidabile Aperol. Mentre a livello mondiale calano i consumi di vino e birra, le vendite dell'aperitivo italiano sono cresciute del 24% nel, grazie a un forte aumento dei consumi in Germania, Italia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. L'Aperol è tra i grandi protagonisti nei conti presentati dal Gruppo, che ha chiuso ilconper 2,92di euro di, in crescita dell'8,2% sul 2022. Performa molto bene anche il, l’altro storico aperitivo italiano, le cui vendite sono salite del 10%; ancora più eclatante il boom della tequila Espolon che ha registrato un impressionate +35% su base annua; in calo, invece le vendite del liquore francese Grand Marnier (-16%). «Ilè stato un altro anno di crescita ...