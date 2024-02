Campania | Sangiuliano | “Attivi investimento per 800 milioni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono tantissimi gli investimenti che noi stiamo facendo in, con gli uffici abbiamo calcolato una cifra di 800di euro d’che sono giàinnel settore della cultura”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, a margine dell’evento ‘L’economia della cultura come fattore di sviluppo. Il ministro ha ricordato che “stiamo per acquistare il Monte di Pietà di via dei Tribunali, ci sono interventi migliorativi al Mann, c’è il grandea Capodimonte di 40di euro per l’efficentamento energetico a seguito del quale Capodimonte dovrebbe avere il 90 per cento di energia autoprodotta e sarà un risultato significativo dal punto di vista ecologico e ...