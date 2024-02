Campania ancora fortunata al lotto | vinti oltre 27mila euro in provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sorride innel concorso di martedì 27 febbraio. Indi Napoli sono stati centrati due premi, per un totale di 27.500, riferisce Agipronews. A Cimitile un fortunato giocatore si porta a casa il quarto premio più alto di giornata, pari a 18mila, grazie a un terno con la combinazione 19-53-71. L’altra vincita da 9.500è stata centrata ad Afragola. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 4,7 milioni diin tutta Italia, per un totale di 196,8 milioni in questo 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it.