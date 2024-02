Campania | allerta meteo gialla su tutto il territorio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Protezione Civile dellaha emanato unadi colore Giallo per temporali valida dalle 14 alle 23.59 di oggi, mercoledì 28 febbraio, su tutta la regione ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Le precipitazioni potrebbero essere intense e repentine. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. La criticità idrogeologica riguarda possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, presenza di acque nelle sedi stradali per problemi legati al corretto funzionamento dei sistemirici, ma anche frane e caduta massi. Segui ZON.IT su Google News.

