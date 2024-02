Camerun | Eto’o annuncia l’addio del ct Song | “Niente rinnovo di contratto | obiettivi non raggiunti”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Samuel, presidente della Federcalcio del, ha ufficializzatodi Rigobertdalla panchina della Nazionale. Ildel commissario tecnico scadeva infatti il 28 febbraio 2024 e non è stato rinnovato. “Ha dato tanto a questa squadra, ma non abbiamo raggiunto i nostrie né io né il comitato esecutivo siamo intenzionato a prolungargli il” ha dichiaratoai microfoni di France 24. SportFace.

