Camera | Ciriani | ' non deve più accadere assenza governo in aula'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Mi dispiace, purtroppo sono piccoli incidenti" che accadono "per motivi logistici o errori di confusione e ritardi. E' difficile garantire la presenza su tanti fronti di tutti i componenti dell'esecutivo. Faremo in modo che non accada più". Lo dice il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, ai cronisti dopo le proteste dell'opposizione per l'stamattina indi un rappresentante dell'esecutivo, mentre era all'esame la proposta di legge che riconosce il 4 Novembre come la Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate.che ha provocato la sospensione di circa un'ora della seduta fino all'arrivo del sottosegretario Claudio Durigon.