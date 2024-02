Cambiano i requisiti per richiedere l’Iscro nel 2024 Il reddito può arrivare a 12 000 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Chi ha diritto a ricevere, nel corso del, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, anche conosciuto come Iscro? Rispondiamo immediatamente a questa domanda: la misura è rivolta ai titolari di partita Iva, che risultino essere iscritti alla gestione separata Inps. Ma di cosa stiamo parlando? La misura, nota anche come bonus Iscro, è un’indennità che viene erogata ai lavoratori titolari di una partita Iva ed è strettamente connessa all’esercizio di arti e professioni. Oltre all’iscrizione alla gestione separata Inps, i potenziali richiedenti devono aver registrato una riduzione dei propri guadagni. Per ilalcune regole per poter accedere alsono cambiate. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la misura e cosa debbano fare i diretti interessati per poterla. Iscro, cos’è ...