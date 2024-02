Calzona in conferenza | “Non rinuncerò mai a Osi e Kvara”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)commenta la goleada del Napoli contro il Sassuolo Per Francesco, nuovo tecnico del Napoli, arriva la prima vittoria in modo roboante. I campioni d’Italia superano il Sassuolo in goleada. Ecco lastampa dell’allenatore azzurro. “Ho sempre detto che mi piace una squadra propositiva. Questa squadra ce l’ha nell’anima perché l’ha dimostrato l’anno scorso vincendo lo scudettto. I ragazzi si sono messi subito a disposizione nonostante le mille difficoltà che avevano, abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti di giorno in giorno. Hanno capito benissimo che è il momento per provare a fare una rincorsa. Oggi hanno dato una buona risposta. Sono felicissimo, perché dopo il vantaggio del Sassuolo potevamo soccombere e non è successo. Questo mi fa ben sperare per il futuro”. Crede nella rimonta? “Ci ...

