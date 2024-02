Calzona ha chiesto ai suoi calciatori di avere coraggio e non accontentarsi della giocata facile (Gazzetta)

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un pareggio contro il Barcellona e uno contro il Cagliari rimediato all’ultimo secondo per l’ennesima ingenuità. Il Napoli non è riuscito a fare quello sprint che ci si aspettava con l’arrivo di Francescoin panchina e intanto le gare che restano fino alla fine del campionato sono sempre di meno. Proprio per questo non c’è altro tempo da perdere e così il tecnico del Napoli, scrive oggi ladello Sport, ha tenuto un discorso alla squadra dopo il pareggio contro il Cagliari. Non c’è più tempo “All’indomani del pari di Cagliari, Francescoha tenuto a rapporto la squadra il tempo necessario per spronare ia tirare fuori il meglio adesso, perché non c’è più tempo per sistemare una stagione fin qui tragicamente deludente”vuolePer ...