Calzona | «Dispiaciuto per il linciaggio di Juan Jesus | a Cagliari non ha sbagliato solo lui»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha difesoin conferenza stampa: «per ildi, anon halui».: «Vorrei dire una cosa. Sonoper ilmediatico versoè un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione dal primo giorno. Abbiamo dimenticato facilmente che contro il Barcellona ha fatto una prestazione maiuscola. Nel gol che abbiamo subito aci sono cinque errori, non è colpa di. Se non ci fossero stati errori prima che la palla arrivasse a lui, ...

Il Napoli di Calzona ‘spacca’ il Sassuolo: le parole di mister Calzona in conferenza stampa al termine del match. Il Napoli conquista una vittoria decisiva ... (napolipiu)

Tra poco Calzona in conferenza stampa: Al termine del match contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Francesco Calzona interverrà nella sala conferenze dal Mapei Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come ...tuttonapoli

Calzona: "Contento per la reazione. Dispiaciuto per insulti a Juan Jesus, lui ama Napoli": Francesco Calzona, tecnico degli azzurri ... Può fare molto bene l'esterno, con il Barcellona mi ha detto che avrebbe giocato ovunque. Mi è Dispiaciuto molto per gli insulti a Juan Jesus, è un ragazzo ...areanapoli

Calzona: “Ci credo, perché fino a quando la matematica non ci condanna io ci credo”: Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato in sala conferenze. Ho sempre detto che mi piace una squadra propositiva. Questa squadra l’ha dimostrato l’anno ...100x100napoli