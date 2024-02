Calzona | “Credo nella rimonta! Non rinuncerò mai a Osi e Kvara Dispiaciuto per il linciaggio mediatico contro Juan Jesus”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Napoli di‘spacca’ il Sassuolo: le parole di misterin conferenza stampa al termine del match. Il Napoli conquista una vittoria decisivail Sassuolo con un impressionante 6-1, confermandosi sotto la nuova guida di Francesco. La partita, valida come recupero della 21ª giornata, è stata segnata dalla superba performance di Victor Osimhen, autore di una tripletta, e datskhelia, che ha siglato una doppietta, insieme al gol di Rrahmani nel primo tempo. Con i tre punti guadagnatipartitail Sassuolo, il Napoli si posiziona all’ottavo posto in classifica, raggiungendo la Lazio a quota 40 punti. Una posizione che apre prospettive positive per il prosieguo del campionato e che testimonia il potenziale della squadra sotto la ...

Calzona: "Contento per la reazione. Dispiaciuto per insulti a Juan Jesus, lui ama Napoli": Napoli vittorioso e convincente contro il Sassuolo. Francesco Calzona, tecnico degli azzurri, ha parlato in conferenza stampa dal Mapei Stadium. "Personalmente mi piace giocare a calcio perché Credo ...areanapoli

Calzona in conferenza: "Non rinuncerò mai a Osi e Kvra. Dispiaciuto per Juan Jesus, non è stata colpa sua. Sorpreso da Raspadori": Al termine del match contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Francesco Calzona interverrà nella sala conferenze ... Dopo il vantaggio del Sassuolo potevamo soccombere e non è successo". Crede nella ...tuttonapoli

Live - Sassuolo - Napoli: gli azzurri di Calzona in cerca di riscatto (1 - 0; 17 Racic): A Forcella è diventato un caso il maxi disegno del rapper al posto del duo dello scudetto, ma ...virgilio