Calzona a DAZN | “Dobbiamo cullare un minimo di speranza Osimhen e Kvara a livello | i nostri tifosi un’arma in più”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il tecnico del Napoli, Francesco, è intervenuto ai microfoni dial termine della sfida con il Sassuolo. Il Napoli ha fatto il suo ritorno trionfale con una vittoria travolgente per 6-1 contro il Sassuolo, riaccendendo le speranze per il quarto posto. La prestazione stellare degli azzurri ha attirato l’attenzione di tutti, ma è stata la prima vittoria sotto la guida di. Il nuovo allenatore, intervenuto subito dopo la partita, ha espresso la sua ammirazione per il predecessore Spalletti, sottolineando l’eccezionale lavoro svolto. “Quello che ha fatto Spalletti è ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice. È chiaro che siamo insieme da sola una settimana, ma i ragazzi hanno fatto passi da gigante”, ha dichiarato. La sua visione per la squadra è chiara: “...