Calendario e scadenze fiscali di Marzo 2024 | la guida completa Il 18 è giorno centrale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è un mese cruciale per quanto riguarda le, con una serie di adempimenti da rispettare per evitare sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere e come prepararsi per affrontare al meglio questo periodo. Rottamazione Quater: nuovi termini per il versamento La Rottamazione Quater, che consente ai contribuenti di regolarizzare vecchi debiti, ha visto i termini per il versamento delle prime due rate estesi fino al 15. Questo significa che chi non ha ancora saldato le prime due rate ha ancora la possibilità di farlo entro questa data, evitando di perdere i benefici previsti dalla rottamazione. Contributi e Certificazione Unica (CU): scadenza di invio fissata per il 18 ...