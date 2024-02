Calciomercato Milan | il PSG ha scelto Rafael Leao Il punto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), in estate il PSG ha deciso che punterà tutto sul fuoriclasse portoghese in maglia 10per rimpiazzare Mbappé In casasi preannuncia un’estate bollente. Se da una parte ci sarà l’affondo al grande attaccante, dall’altra bisognerà stare attenti all’assalto ada parte del PSG. L’attaccante portoghese è, infatti, uno dei nomi preferiti dalla dirigenza del club parigino, per il dopo Kylian Mbappé, che a fine anno lascerà la Francia, in direzione Spagna, per indossare la maglia del Real Madrid. Il numero 10 rossonero, lo scorso anno, ha rinnovato il contratto fino al 2028, inserendo una clausola da 175 milioni di euro. Nel caso in cui, però, il PSG decidesse di avanzare un’offerta vicina alla clausola, il ...

Il Milan può incassare Oltre 30 milioni di euro, da investire nel Calciomercato in entrata, per la cessione di due suoi calciatori. Il punto (pianetamilan)

Il Mattino - Nuovo allenatore: Pioli in pole position nella testa di De Laurentiis, Conte-Napoli resta un sogno: Calciomercato Napoli - Dopo una stagione non certo esaltante per il club azzurro, De Laurentiis è già al lavoro per la prossima annata e si cerca il nuovo allenatore, con Calzona che dovrebbe soltanto ...msn

Milan, Theo Hernandez chiede tempo: il nome del possibile sostituto: Milan, andiamo qui di seguito a capire come si stanno muovendo i rossoneri in merito alla corsia di sinistra. Le idee sono molto chiare.calciostyle

Zirkzee Milan avanti tutta! I rossoneri hanno due jolly da giocarsi per ottenere il sì sul centravanti: ULTIME: L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. Qualora in ...milannews24