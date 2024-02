Calciomercato Milan | Francesco Camarda rinnova? Beppe Riso…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il procuratore diRiso, non si è sbilanciato per quanto concerne il rinnovo dell’attaccante rossonero classe 2008rinnoverà con ilfirmando il suo primo contratto da professionista nel momento in cui compirà 16 anni, ovvero il prossimo 10 marzo? Presto per dirlo con certezza, tanto che il suo stesso agente,Riso, ha preferito non sbilanciarsi a precisa domanda. L’attaccante classe 2008 sta facendo molto bene con la formazione Primavera di Ignazio Abate con cui ha messo a segno 9 reti e fornito 2 assist in 23 presenze complessive.è reduce dal goal che ha permesso ai rossoneri di pareggiare il derby contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. In questa stagione sin qui sono 6 le reti siglate in 20 presenze in ...