Calciomercato Milan | Bayern Monaco su Theo Hernandez? Ecco il prezzo…

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), ilinsiste per: la dirigenza rossonera, però, spara altissimo con il, se c’è un giocatore che da ormai diversi anni a questa parte è diventato un punto fermo di Stefano Pioli, questo è sicuramente. Ad oggi è protagonista di una stagione clamorosa: già 4 goal e 9 assist tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Il terzino sinistro si sta, quindi, confermando uno dei più forti d’Europa in quel ruolo. Tutto sembra andare a gonfie vele tra il numero 19 e il club di via Aldo Rossi. Negli ultimi giorni, però, è cresciuto il forte interessamento da parte delper il francese. Sì, perché ...

Zlatan Ibrahimovic , consulente di RedBird per il Milan , ha studiato molto in questi suoi primi da dirigente. Ora è pronto per incidere (pianetamilan)

Il Mattino - Nuovo allenatore: Pioli in pole position nella testa di De Laurentiis, Conte-Napoli resta un sogno: Calciomercato Napoli - Dopo una stagione non certo esaltante per il club azzurro, De Laurentiis è già al lavoro per la prossima annata e si cerca il nuovo allenatore, con Calzona che dovrebbe soltanto ...msn

Milan, Theo Hernandez chiede tempo: il nome del possibile sostituto: Milan, andiamo qui di seguito a capire come si stanno muovendo i rossoneri in merito alla corsia di sinistra. Le idee sono molto chiare.calciostyle

Zirkzee Milan avanti tutta! I rossoneri hanno due jolly da giocarsi per ottenere il sì sul centravanti: ULTIME: L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva. Qualora in ...milannews24