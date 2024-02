Calcio | Serie A | Sassuolo-Napoli 1-6

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 19.52 Esordio da incubo per Bigica sulla panchina del.Al 'Mapei' ilpassa 1-6, agganciando la Lazio a 40 punti, a 4 dalla zona Europa. Per i neroverdi, un punto in sette partite, la vittoria manca dal 6 gennaio. Ilparte pure bene, con la botta di prima di Racic (17'). Poi solo. Rrahmani pareggia su tacco di Anguissa (29'). Osimhen-show: tap in su assist di Politano (31'), tocco sotto su imbucata di Politano (41'), tris su invito di Kvaratskhelia (47'), che poi segna una doppietta di suo (51' e 75').