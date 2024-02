Calcio Femminile | l’Italia di Soncin sconfitta con l’Inghilterra | 5-1 il risultato finale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Cadice – Escono sconfitte le Azzurre di Misterdall’impegnativa amichevole cona Cadice. Con le avversarie inglesi, ilè di 5-1 allo Stadio di Algericas. E’ ottima allora, che si impone condel, dopo aver superato la Spagna in Nations League e nello stesso Torneo, aver pareggiato con la Svezia. Le campionesse d’Europa e finaliste del Mondiale 2023 sono quarte nel Ranking Mondiale Fifa. Il racconto della partita e il tabellino (figc.it) La squadra di Sarina Wiegman (quarta nel ranking FIFA) sblocca la gara al primo affondo con un colpo di testa di Wubben-Moy, al 20’ – sempre su corner – trova il fortunato raddoppio firmato da Hemp, che si ripeterà al 34’, e da quel momento ...

82? Fuori Greenwood, dentro Turner nell'Inghilterra. 80? Dentro Girelli e Dragoni, fuori Cantore e Cambiaghi

19.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 19.56 Poco da dire per l'Italia, una sola rete e ...

Giornata difficile per la Nazionale Italiana di Calcio femminile in quel di Alcegiras. Dopo la sfida a reti bianche contro l'Irlanda le azzurre hanno dovuto ...

