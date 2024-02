Caccia all' uomo che ha ucciso la moglie a coltellate Trovato il suo veicolo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Una donna di 41 anni, Sara Buratin, madre di una quindicenne, è stata trovata senza vita, con diverse ferite di arma da taglio al torace, nel giardino dell'abitazione della madre, a Bovolenta, centro in provincia di Padova. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. I militari dell'Arma hanno cercato di rintracciare il marito della vittima, undi 39 anni, che però risulta irreperibile. Nella notte, secondo quanto apprende l'AGI, è stato individuato unsul fondo di un fiume, che potrebbe essere collegato al femminicidio. Il lavoro dei carabinieri sarà ora concentrato sul recupero del. L'allarme è stato lanciato dalla madre della donna, che ha riil corpo in giardino. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche dell'in ...

