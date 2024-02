Bus prende fuoco in via Nomentana | evacuati tutti i passeggeri | chiuso tratto di strada a Roma

Un bus con 40 studenti finisce fuori strada, autista grave: POTENZA, 28 FEB - Dopo essersi scontrato - per cause in fase d'accertamento - con un'automobile, un bus che stava trasportando circa 40 studenti a Potenza è finito fuori strada, in una cunetta all'ing ...tribunatreviso.gelocal

prende fuoco la poltrona, morta 92enne: Una donna di 92 anni é morta carbonizzata sulla poltrona di casa. È accaduto nella notte a Nuvolera, in provincia di Brescia. L'anziana si sarebbe addormentata con la sigaretta accesa che ha intaccato ...ansa

Lascia l’auto in divieto di sosta per correre in bagno e prende la multa: “Tolleranza zero”: Un automobilista è stato subito multato per aver lasciato l'auto in divieto di sosta e correre nel bagno del bar: i vigili lo hanno subito sanzionato ...fanpage