Bus finisce fuori strada e si ribalta | a bordo c’erano 40 studenti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Potenza, 28 febbraio 2024 – Tragedia sfiorata a Potenza dove un autobus di linea del trasporto scolastico è stato coinvolto questa mattina in un grave incidente, per cause ancora in corso di accertamento, sullaprovinciale 83 in territorio di Baragiano, nel Potentino, nell’impatto con un’automobile. Feriti in modo grave l’autista del pullman e il conducente dell’altro veicolo. L’autobus è uscito dalla sedele e si èto. Sul posto ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Particolarmente delicate sono subito apparse le condizioni dell’autista e dell’altro conducente di un’Alfa Romeo 147, che è rimasto incastrato nella vettura. , trasportati in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Potenza, mentre dalle prime notizie i circa 40 ragazzi asono salvi, lievemente feriti per traumi da ...