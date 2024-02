Bus con 40 studenti finisce fuori strada | autista in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il mezzo si sarebbe ribaltato, cercando di evitare l’impatto con un’auto che procedeva in direzione opposta. Incidente a Baragiano – Ilcorrieredellacittà.comL’incidente è avvenuto questa mattina a Baragiano, in provincia di Potenza. Tutti in salvo i passeggeri del bus. Busa Potenza Grave incidentele questa mattina a Baragiano, Potenza. Un bus che stava trasportando circa 40a Potenza è finito, in una cunetta all’ingresso del paesino. Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell’autobus si sono salvate. Il ferito più grave è l’uomo che era alla guida dell’automobile, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del ...