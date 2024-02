Bugo | “A Sanremo ho subito violenza | una sofferenza che mi ha cambiato la vita”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non nomina mai apertamente Morgan, ma il riferimento è chiaro.torna a parlare del caso e della lite che ha coinvolto i due artisti a2020. “Negli ultimi anni ho letto alcuni commenti sui social: ‘Ma chi è sto?’ ‘Da dove arriva?’ Non mi sono offeso per questo nonostante avessi da anni una mia dignità artistica. Prima del2020 forse il pubblico più televisivo non sapeva chi ero”, ha detto il cantante in un monologo nella puntata di ieri de Le Iene. “E allora? È così importante? Quanti ragazzi che ancora non conoscete arrivano a? La mia carriera è iniziata nel 2000, ho pubblicato 10 album e 20 anni dopo i miei inizi sono arrivato su quel palco bello carico, bello positivo. Però non è andata come volevo: una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale, sono ...