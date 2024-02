Btp Valore | ordini complessivi superano quota 14 | 6 miliardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 28 feb. (askanews) – La raccolta del nuovo Btp, nel terzo giorno di collocamento, ha superato3,6di euro, per un totale di 131.708 contratti. Sommando gli 11,05raccolti nei primi due giorni, le richieste complessive arrivano a 14,65. Il collocamento della terza emissione del titolo dedicato ai piccoli risparmiatori – con tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre anni e del 4% per i successivi tre – termina venerdì (salvo chiusura anticipata). L'articolo proviene da Ildenaro.it.