Brusco risveglio per Meloni&co | esultano Schlein e Conte | ma la Sardegna non è l’Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Esulta il campo largo, per la verità piùche. Tace il centrodestra, sorpreso e un po’ intontito dal colpo, non si sa fino a che punto inatteso. L’unico a parlare è Antonio Tajani, con il consueto aplomb rassicurante: non cambia nulla nel governo e nel centrodestra. Un distillato di pura democristianità, e sta L'articolo proviene da Il Difforme.

Dall'amore nato sui banchi di scuola alla trappola finale del motorino: Ci teneva molto al suo fisico e faceva sport con grande passione e dedizione. Il Brusco risveglio Qualcosa tra i due si è rotto già a partire dal nuovo anno. Quel feeling che li ha sempre legati non ...padovaoggi

Meloni, l’arroganza che nuoce alla politica: S’infrange sulle coste della Sardegna la presunzione di onnipotenza di una premier che ha pensato di poter trasformare davvero in oro qualunque cosa toccasse.repubblica

SBK, Rea e Yamaha: premesse da sogno sprofondate nell’incubo di Phillip Island: SBK: Il binomio in blu è stato protagonista di un disastroso avvio di stagione in Australia. Traditi i propositi del precampionato, avrà un mese di tempo per tornare in carreggiata prima della Catalun ...gpone