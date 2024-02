Brilla il Palio di Legnano In vetrina a Strasburgo gioielli e costumi d’epoca

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Debutto europeo per la città dicon due giorni di mostra nel cuore delle istituzioni comunitarie. Ildi, dopo la puntata a New York nel 2002, in occasione del Colombus Day, torna a superare i confini italiani per conquistare una visibilità internazionale a, dove ieri una delegazione paliesca ha mostrato i suoi, quel patrimonio die oggetti di corredo che rende unica la sfilata storica dell’ultima domenica di maggio dal centro cittadino allo stadio Mari. L’esposizione, di carattere storico-culturale è stata collocata nella Galleria "Emilio Colombo", punto di passaggio degli europarlamentari per raggiungere l’aula in occasione delle sessioni plenarie. La delegazione legnanese, composta dai tre magistrati del, il ...

