Bradley Cooper | Senza mia figlia non so se sarei vivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il regista di Maestro ha raccontato come diventare padre gli abbia cambiato la vita. In attesa di partecipare da protagonista alla prossima Notte degli Oscar,è stato ospite del podcast Armchair Expert di Dax Shepard. L'attore ha dichiarato di essere profondamente grato a propria, Lea, nata nel 2017 dall'unione con Irina Shayk. "mianon so se" ha dichiarato"Mi serve soltanto qualcuno che mi dica 'Stiamo per gettare questa enorme ancora'. E io penso 'Perché? Stiamo andando a tutto gas! Ho appena ricevuto un aggiornamento sulla barca e so da dove proviene il vento'. Loro rispondono 'No, no, no, c'è uno tsunami in arrivo e hai …