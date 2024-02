Bradisismo nei Campi Flegrei | il ministro Musumeci | Vi saranno migliaia di sopralluoghi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il piano per la vulnerabilità del costruito è “una ricognizione sostanzialmente speditiva, ma assolutamente affidabile” e riguarderà i Comuni di Bacoli, Pozzuoli, alcuni quartieri di Napoli cioè quell’area che è stata individuata, d’intesa con la Commissione Grandi Rischi, particolarmente vulnerabile al fenomeno del. Un’ area nella quale ricadono 85mila abitanti circa e 16mila edifici circa. Ilper la Protezione Civile Nellonell’illustrare la seconda fase del Piano in una riunione, sul fenomenoai, in Prefettura a Napoli ha spiegato: “Vidida parte dei tecnici, con la collaborazione degli abitanti. Serviranno 5-6 mesi per poter completare il piano e ...