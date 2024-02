Borussia Dortmund | si pensa a Nagelsmann per la panchina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La stagione delnon sta rispettando le attese dal momento che non sta lottando per il titolo ( sono infatti attualmente quarti...

Le Formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Hoffenheim , match valevole per la ventitreesima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Ghiotta chance per i ... (sportface)

Borussia Dortmund - Reus verso l'addio in estate, per lui un ritorno al Monchengladbach o un approdo in MLS: Marco Reus difficilmente rimarrà a fine stagione al Borussia Dortmund. Il talento tedesco non ha prolungato il contratto che lo lega al club giallonero sino al prossimo 30 giugno e per questo motivo ...napolimagazine

Inter, dalla Germania: Marotta ha il sì di Reus: Il calciatore tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Da quanto riferiscono in Germania, l’Inter avrebbe già avuto un primo approccio per capire l’eventuale disponibilità di Reus.tuttomercato24

CAMARDA, L'AGENTE SPAVENTA IL MILAN: "VALUTEREMO IL PERCORSO MIGLIORE": Con quale club lo farà Non ci sono grandi certezze in merito alla prosecuzione in rossonero, con il Borussia Dortmund che incombe. Lo si intuisce anche le parole del suo procuratore, Beppe Riso, a ...sportmediaset.mediaset